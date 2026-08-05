WhatsApp копирует функции Discord и Slack: новое обновление меняет групповые чаты
WhatsApp выпустил серию обновлений для групповых чатов, добавив всеобщее упоминание всех участников, анонимные опросы с таймером и возможность мгновенного создания подгрупп.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь наблог WhatsApp.
Главными новшествами стали
- возможность отправлять общее оповещение всем участникам беседы с помощью тега @всех,
- расширенные настройки для опросов,
- инструмент быстрого создания отдельных подгрупп на основе актуальных чатов.
Обновления призваны упростить координацию в крупных сообществах и повысить эффективность коммуникации как в частных, так и рабочих чатах.
Общее уведомление по тегу @всех
В мессенджере появилась возможность извещать всех членов группы с помощью тэга @всех. Эта функция работает аналогично командам "here" и "everyone" в Discord, Slack или Microsoft Teams.
Введенное новшество имеет технические особенности и ограничения:
- Уведомления с тэгом @всех поступают участникам даже в том случае, если у них отключен звук в групповом чате;
- Для предотвращения злоупотреблений в чатах, где количество участников превышает 32 человека, функция @всех доступна исключительно администраторам;
- Пользователи могут самостоятельно отключить уведомления от тега @всех в общих настройках уведомлений приложения.
Обновление опросов и быстрые подгруппы
Кроме общих упоминаний разработчики существенно расширили инструментарий для проведения голосований в группах.
В опросах появились три новых возможности:
Таймер голосования: организаторы могут устанавливать точное время завершения опроса, после которого прием ответов блокируется.
Анонимность: добавлена опция сокрытия имен голосующих для комфортного выражения мнений.
Редактирование: админ опроса получает 15-минутное окно для внесения правок в текст вопроса при обнаружении ошибок или необходимости уточнения.
Также у WhatsApp появилась функция мгновенного обособления подгруппы.
Вместо единого добавления контактов пользователи могут внутри чата в один тап создать боковую беседу с выбранными участниками для обсуждения отдельных тем или организации мероприятий без перегрузки основного чата.