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WhatsApp копирует функции Discord и Slack: новое обновление меняет групповые чаты

13:13 05.08.2026 Ср
2 мин
Тег @все значительно упростил общение в мессенджере
aimg Ольга Завада
WhatsApp копирует функции Discord и Slack: новое обновление меняет групповые чаты WhatsApp улучшил групповые чаты (фото: Magnific)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

WhatsApp выпустил серию обновлений для групповых чатов, добавив всеобщее упоминание всех участников, анонимные опросы с таймером и возможность мгновенного создания подгрупп.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь наблог WhatsApp.

Главными новшествами стали

  • возможность отправлять общее оповещение всем участникам беседы с помощью тега @всех,
  • расширенные настройки для опросов,
  • инструмент быстрого создания отдельных подгрупп на основе актуальных чатов.

Обновления призваны упростить координацию в крупных сообществах и повысить эффективность коммуникации как в частных, так и рабочих чатах.

Общее уведомление по тегу @всех

В мессенджере появилась возможность извещать всех членов группы с помощью тэга @всех. Эта функция работает аналогично командам "here" и "everyone" в Discord, Slack или Microsoft Teams.

Введенное новшество имеет технические особенности и ограничения:

  • Уведомления с тэгом @всех поступают участникам даже в том случае, если у них отключен звук в групповом чате;
  • Для предотвращения злоупотреблений в чатах, где количество участников превышает 32 человека, функция @всех доступна исключительно администраторам;
  • Пользователи могут самостоятельно отключить уведомления от тега @всех в общих настройках уведомлений приложения.
Читайте больше: WhatsApp без ограничений: одну из самых ожидаемых функций наконец-то запустили

Обновление опросов и быстрые подгруппы

Кроме общих упоминаний разработчики существенно расширили инструментарий для проведения голосований в группах.

В опросах появились три новых возможности:

Таймер голосования: организаторы могут устанавливать точное время завершения опроса, после которого прием ответов блокируется.

Анонимность: добавлена опция сокрытия имен голосующих для комфортного выражения мнений.

Редактирование: админ опроса получает 15-минутное окно для внесения правок в текст вопроса при обнаружении ошибок или необходимости уточнения.

Также у WhatsApp появилась функция мгновенного обособления подгруппы.

Вместо единого добавления контактов пользователи могут внутри чата в один тап создать боковую беседу с выбранными участниками для обсуждения отдельных тем или организации мероприятий без перегрузки основного чата.

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