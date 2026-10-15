Більше не потрібен додаток: WhatsApp дозволив дзвонити тим, у кого немає акаунта

Як працюють гостьові дзвінки за посиланням?

Нова функція дозволяє проводити безкоштовні індивідуальні та групові дзвінки із наскрізним шифруванням без обмежень за часом.

Створити посилання для зв'язку може лише зареєстрований користувач WhatsApp через вкладку "Дзвінки".

Особливості гостьового режиму охоплюють такі можливості:

Підключення через браузер: запрошені особи можуть відкрити посилання на ПК, ввести своє ім'я та приєднатися до розмови.

Групові сесії: до одного дзвінка можуть приєднуватися до 32 осіб одночасно.

Функціонал під час розмови: гості мають доступ до демонстрації екрана, реакцій емодзі та функції "піднята рука".

Розробники також подбали про безпеку: гості потрапляють до кімнати очікування й потрапляють у дзвінок лише після схвалення організатором.

Крім того, сторонні учасники не бачать номерів телефонів інших присутніх, не можуть надсилати повідомлення чи самостійно додавати нових людей.

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Інтеграція з календарями та майбутні оновлення

Дещо згодом розробники планують запустити інтеграцію з популярними календарними сервісами Google та Outlook від Microsoft.

Завдяки спеціальному плагіну користувачі зможуть створювати та додавати посилання на дзвінки у WhatsApp безпосередньо під час формування події у календарі.

За задумом, це дозволить запрошувати учасників без необхідності окремо надсилати їм посилання в месенджері.