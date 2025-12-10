Больше не бумажный. Военный билет в "Резерв+" сделали основным

Военно-учетный документ в приложении "Резерв+" теперь является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По ее словам, сегодня правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Теперь их создают исключительно в электронном формате.
"Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении "Резерв+", - отметила Свириденко.
Она уточнила, что для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.
"Переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета", - добавила премьер.
Она уточнила, что для реализации такого решения были обновлены постановления правительства №1487 и №559.
К слову, как заявляла в комментарии РБК-Украина юрист Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула, ранее "Резерв+" выступал альтернативой бумажным документам, но не их заменой. Электронный военно-учетный документ был приравнен по силе к бумажному.
Напомним, ранее руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой заявил, что в "Резерв+" добавят функцию предупреждения о повестках.
По его словам, украинцы сами смогут включить уведомления о повестках в приложении.
Берестовой уточнял, что такая функция должна заработать уже в 2026 году.
Также те украинцы, которые нарушили правила воинского учета, будут получать уведомления о том, что для них назначили штраф.