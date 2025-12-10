UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Більше не паперовий. Військовий квиток у "Резерв+" зробили основним

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (facebook.com/KabminUA)
Автор: Іван Носальський

Військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" відтепер є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

За її словами, сьогодні уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Тепер їх створюють виключно в електронному форматі.

"Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Його можна отримати в застосунку "Резерв+", - зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.

"Перехід на електронний документ зменшує ризик втрати або підробки та спрощує процеси військового обліку", - додала прем'єр.

Вона уточнила, що для реалізації такого рішення було оновлено постанови уряду №1487 та №559.

До речі, як заявляла в коментарі РБК-Україна юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула, раніше "Резерв+" виступав альтернативою паперовим документам, але не їх заміною. Електронний військово-обліковий документ був прирівняний за силою до паперового.

Нововведення в "Резерв+"

Нагадаємо, раніше керівник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий заявив, що в "Резерв+" додадуть функцію попередження про повістки.

За його словами, українці самі зможуть увімкнути повідомлення про повістки в застосунку.

Берестовий уточнював, що така функція має запрацювати вже 2026 року.

Також ті українці, які порушили правила військового обліку, отримуватимуть повідомлення про те, що для них призначили штраф.

