Більше не паперовий. Військовий квиток у "Резерв+" зробили основним

За її словами, сьогодні уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Тепер їх створюють виключно в електронному форматі.

"Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Його можна отримати в застосунку "Резерв+", - зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.

"Перехід на електронний документ зменшує ризик втрати або підробки та спрощує процеси військового обліку", - додала прем'єр.

Вона уточнила, що для реалізації такого рішення було оновлено постанови уряду №1487 та №559.

До речі, як заявляла в коментарі РБК-Україна юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула, раніше "Резерв+" виступав альтернативою паперовим документам, але не їх заміною. Електронний військово-обліковий документ був прирівняний за силою до паперового.