Четверг 04 сентября 2025 07:35
Больше, чем iPhone 17. Apple представит еще десяток новых устройств в 2025 году (список) Apple выпустит еще 10 продуктов в 2025 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На следующей неделе главной звездой презентации Apple станет серия iPhone 17. Однако, по данным инсайдеров, компания готовит и множество других новинок, которые увидят свет в этом году. Часть устройств могут представить уже на сентябрьском ивенте, а остальные - немного позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что еще Apple покажет в 2025 году

Apple Watch Ultra 3

Ожидается чуть больший дисплей, чип S11, поддержка 5G и спутниковая связь для отправки и получения сообщений в зонах без Wi-Fi и мобильной сети. Среди других апгрейдов - быстрая зарядка и широкоугольный OLED-экран с улучшенной яркостью.

Apple Watch Series 11

Новый чип S11 и небольшие изменения после крупного редизайна в прошлом году. В коде iOS 26 beta нашли упоминания о функции Sleep Score, которая может появиться только в новых моделях.

Apple Watch SE 3

Смарт-часы получат увеличенные размеры экрана и чип S11. Ранее сообщалось о пластиковом корпусе с яркими расцветками, но, по слухам, эту идею отменили. Обновлений ждали с 2022 года, поэтому модель наверстает упущенное.

iPad Pro

Планшет должен выйти с новым чипом M5 и сразу двумя фронтальными камерами - для портретного и ландшафтного режима.

Vision Pro

Небольшое обновление с чипом M4 или M5 и новым ремешком, который упростит использование гарнитуры в течение длительного времени.

Apple TV 4K (4-е поколение)

Улучшенный процессор A17 Pro, фирменный Wi-Fi/Bluetooth-чип с поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7. Камера FaceTime также в разработке, но неясно, появится ли она уже в этой версии.

HomePod mini 2

Возможен переход на чип S9 или новее, а также поддержка Wi-Fi 6E/7. Вероятны улучшения качества звука.

AirTag 2

До трех раз больший радиус отслеживания, защищенный динамик и уведомления о низком заряде батареи.

AirPods Pro 3

Новый дизайн, улучшенное шумоподавление и мониторинг сердечного ритма.

Studio Display 2

Обновленный монитор с подсветкой mini-LED выйдет ближе к концу 2025 или в начале 2026 года.

