ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не только iPhone 17: что еще нового покажет Apple в сентябре (список)

Вторник 02 сентября 2025 07:30
UA EN RU
Не только iPhone 17: что еще нового покажет Apple в сентябре (список) Apple готовится к насыщенному сентябрю (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Сентябрь традиционно становится для Apple временем громких анонсов. В этом году внимание приковано не только к презентации iPhone 17, которая пройдет 9 сентября, но и к целому ряду других ключевых дат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

9 сентября - главное событие

Во вторник, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени в Apple Park состоится ежегодная осенняя презентация. Компания представит линейку iPhone 17, включая ультратонкую модель iPhone 17 Air, а также новые Apple Watch Series 11 и Ultra 3

Кроме того, ожидаются AirPods Pro 3, новые аксессуары для iPhone 17 (включая TechWoven-чехлы и Crossbody Strap), обновленный Apple Clear Case и свежие стили ремешков для Apple Watch.

Обновления ПО

Сразу после презентации разработчики и бета-тестеры получат релиз-кандидаты iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 и macOS Tahoe 26. В это же время выйдет Xcode RC и откроется возможность загружать приложения с поддержкой новой системы в App Store.

Официальный релиз iOS 26 и других систем ожидается уже 15 сентября.

12 сентября - старт предзаказов

Предзаказы на iPhone 17 и Apple Watch Series 11 откроются в пятницу, 12 сентября, в 15:00 по киевскому времени. Операторы мобильной связи предложат обновленные условия trade-in, а участники программы iPhone Upgrade смогут оформить предварительное одобрение заранее.

15–17 сентября - публикации обзоров

В эти дни ожидается снятие запрета на обзоры iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Обычно Apple распределяет публикации по дням: в понедельник - аксессуары, во вторник - Apple Watch, в среду - iPhone.

19 сентября - старт продаж

В пятницу, 19 сентября, новинки Apple поступят в розничные магазины, а также начнут доставляться покупателям, оформившим предзаказ. Как обычно, в Apple Store ожидаются очереди с раннего утра. В этот же период выйдет обновление iOS 26.0.1, а вскоре после него - первая бета iOS 26.1.

Что представят через месяц

В октябре возможно проведение второго осеннего мероприятия Apple или серия релизов через пресс-релизы. Среди вероятных анонсов - iPad Pro на чипе M5, обновленный Apple Vision Pro и новые MacBook Pro с M5, релиз которых, по прогнозам, может состояться не раньше весны 2026 года.

Кроме того, в индустрии уже обсуждаются планы Apple на 2026 год. По слухам, компания готовит первый складной iPhone, дизайн которого может быть вдохновлен iPhone 17 Air.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone iOS
Новости
Как сейчас выглядит Белая Церковь после дроновой атаки РФ: фото от ГСЧС
Как сейчас выглядит Белая Церковь после дроновой атаки РФ: фото от ГСЧС
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим