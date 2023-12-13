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Больше, чем Европа. В Минобороны Латвии оценили возможности РФ по производству танков

Архивное фото: В Минобороны Латвии оценили возможности РФ по производству танков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия способна произвести или отремонтировать от 100 до 150 танков в месяц. В этом она превосходит всю Европу.

Об этом заявил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"За месяц Россия может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа", - говорится в заявлении.

По словам Гарисонса, если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. 

Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно.

"Мы можем увеличить количество солдат, но нам нужно оружие, танки и другие вещи, которые пока некому произвести в таком количестве, чтобы обеспечить имеющиеся потребности", - сказал Харрисонс.

Европа разделена в вопросах войны

Также госсекретарь Министерства обороны заявил, что для победы необходима военная индустриальная база, которую Европейский союз по-прежнему может увеличить.

Председатель правления Латвийской федерации индустрии обороны и безопасности Элина Эгле отметила, что страны Европы по-прежнему разделены на две части.

"Одна часть стран считает и говорит, что они фактически находятся в состоянии войны, считая, что надо действовать быстрее, а другая - предпочитает фактически не говорить о войне в Украине и ситуации с безопасностью в регионе, поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах", - сказала она.

Россия увеличивает производство оружия

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские кафиры планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Также в московском районе Некрасовка завершилось строительство завода, где планируют запустить производство ракет для ПВО.

Институт изучения войны в своем отчете указывал, что российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.

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