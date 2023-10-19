В спальном районе Москвы построили завод по производству ракет ПВО

В московском районе Некрасовка завершилось строительство завода, где планируется запустить производство ракет ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мэрии Москвы .

Сообщается, что завод площадью 93,7 тысяч кв м построили за 8,5 месяцев на территории индустриального парка "Руднево". По сообщению мэрии, на территории завода будут размещаться участки обработки, сбора и испытания продукции.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин передал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

В то же время, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что производство ракет планируют запустить до октября 2024 года.

Как сообщали "Важные истории", завод расположен на востоке Москвы - в нескольких километрах от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". Он окружен жилыми домами.

К тому же, СМИ сообщают, что в Некрасовке власти организовали полигон для испытания дронов площадью в 100 гектаров.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Добавим, что в обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

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