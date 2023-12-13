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Більше, ніж Європа. У Міноборони Латвії оцінили можливості РФ з виробництва танків

Архівне фото: У Міноборони Латвії оцінили можливості РФ з виробництва танків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія здатна виробити або відремонтувати від 100 до 150 танків на місяць. У цьому вона перевершує всю Європу.

Про це заявив держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"За місяць Росія може виробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа", - йдеться в заяві.

За словами Гарісонса, якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї. 

Також має бути продумана логістика, щоб мережі поставок працювали швидко і точно.

"Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна зброя, танки та інші речі, які поки що нікому виробити в такій кількості, щоб забезпечити наявні потреби", - сказав Гарісонс.

Європа розділена в питаннях війни

Також держсекретар Міністерства оборони заявив, що для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський союз, як і раніше, може збільшити.

Голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки Еліна Егле зазначила, що країни Європи, як і раніше, розділені на дві частини.

"Одна частина країн вважає і каже, що вони фактично перебувають у стані війни, вважаючи, що треба діяти швидше, а інша - вважає за краще фактично не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні, тому необхідно продовжувати переговори і говорити про ці проблеми", - сказала вона. 

Росія збільшує виробництво зброї

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". 

Також у московському районі Некрасовка завершилося будівництво заводу, де планують запустити виробництво ракет для ППО.

Інститут вивчення війни у своєму звіті вказував, що російські військові збільшили свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.

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