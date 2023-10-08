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Кремль хочет увеличить производство дронов "Шахед", - Игнат

Россия, Воскресенье 08 октября 2023 16:51
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Кремль хочет увеличить производство дронов "Шахед", - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ( armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Об этом свидетельствуют данные разведки.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть признаки того, что оно (производство дронов, - ред.) будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, которые поступают от определенных экспертов, там есть наращивание", - сказал спикер.

И все же Игнат отметил, что без Ирана россияне вряд ли они смогут самостоятельно производить.

"Если производство налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "Шахед", то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут изготавливать сами", - отметил Игнат.

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне будут использовать больше дронов-камикадзе типа "шахед" во время атак на украинские города. Этому способствует помощь Ирану.

К тому же мы писали, что последние модификации дронов-камикадзе типа "шахед" свидетельствуют, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.

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