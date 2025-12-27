"Больше, чем было". В окружении Путина растет поддержка завершения войны, - Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в окружении главы Кремля Владимира Путина все больше людей, которые говорят ему заканчивать войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Суспільне".
Во время беседы Буданов рассказал, что еще накануне полномасштабного вторжения было немало людей среди руководства РФ, которые выражали сомнение в целесообразности войны. В частности, среди них должностные лица Генштаба вооруженных сил России.
Сейчас "голосов" в окружении Путина о необходимости завершить войну становится еще больше.
"Очень много. Очень много. И больше стало, чем было раньше", - сказал Буданов.
На уточняющий вопрос, становится ли этих людей больше даже несмотря на продвижение РФ на фронте, руководитель ГУР объяснил эту ситуацию стоимостью войны.
"Так какая цена продвижения? Вы вообще представляете себе, сколько стоит примерно один день войны? Это дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет", - добавил Буданов.
Приказы Путина саботировали
Напомним, неделю назад The New York Times сообщило, что бывший заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отказался выполнять приказы Путина во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Вместо этого он демонстрировал несогласие и предлагал альтернативные пути, включая прекращение войны и реформы внутри страны. Более того, Козак заявил Путину, что готов быть арестованным или расстрелянным.
Также месяц назад был еще один материал о Козаке, но уже от российского "Агентства". В публикации говорилось о том, что чиновник перед своей отставкой направил Путину письмо с резкой критикой войны в Украине.