Головна » Новини » Війна в Україні

"Більше, ніж було". В оточенні Путіна зростає підтримка завершення війни, - Буданов

Субота 27 грудня 2025 18:58
UA EN RU
"Більше, ніж було". В оточенні Путіна зростає підтримка завершення війни, - Буданов Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що в оточенні глави Кремля Володимира Путіна все більше людей, які кажуть йому закінчувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Суспільне".

Під час бесіди Буданов розповів, що ще напередодні повномасштабного вторгнення було немало людей серед керівництва РФ, які висловлювали сумнів щодо доцільності війни. Зокрема, серед них посадовці Генштабу збройних сил Росії.

Наразі "голосів" в оточенні Путіна про необхідність завершити війну стає ще більше.

"Дуже багато. Дуже багато. І більше стало, ніж було раніше", - сказав Буданов.

На уточнююче питання, чи стає цих людей більше навіть попри просування РФ на фронті, керівник ГУР пояснив цю ситуацію вартістю війни.

"Так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє", - додав Буданов.

Накази Путіна саботували

Нагадаємо, тиждень тому The New York Times повідомило, що колишній заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак відмовився виконувати накази Путіна під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Натомість він демонстрував незгоду і пропонував альтернативні шляхи, включаючи припинення війни і реформи всередині країни. Більш того, Козак заявив Путіну, що готовий бути заарештованим або розстріляним.

Також місяць тому був ще один матеріал про Козака, але вже від російського "Агентства". У публікації йшлося про те, що чиновник перед своєю відставкою направив Путіну лист з різкою критикою війни в Україні.

