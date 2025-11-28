ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Написал письмо с критикой войны: появились подробности отставки соратника Путина Козака

Россия, Пятница 28 ноября 2025 14:12
UA EN RU
Написал письмо с критикой войны: появились подробности отставки соратника Путина Козака Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский чиновник Дмитрий Козак перед отставкой направил Путину письмо с резкой критикой войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

Сообщается, что перед своим увольнением заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак передал в Кремль два документа.

Так, 18 сентября российский чиновник передал Путину на подпись официальное заявление о своей отставке, а также личное письмо, в котором он в жестких формулировках высказался против полномасштабного вторжения в Украину.

Сразу после увольнения Козак начал регулярно выезжать за пределы России - прежде всего в Израиль. Источники издания отмечают, что эти поездки не связаны с личной безопасностью, а в основном с состоянием здоровья. В то же время он продолжает время от времени возвращаться в РФ.

Что известно о Дмитрии Козаке

Дмитрий Козак - российский чиновник с большим опытом в госаппарате.

Он родом из Кировоградской области (Украина), учился в Ленинграде и с 1990-х годов работал вместе с Владимиром Путиным в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

На протяжении своей карьеры Козак занимал ключевые государственные должности: был министром, вице-премьером и куратором вопросов ОРДЛО от Кремля.

Перед началом полномасштабной войны Козак участвовал в заседании Совбеза РФ, на котором обсуждали признание псевдореспублик. Хотя во время выступления он критиковал власти Украины, по данным источников, однако Козак резко выступил против вторжения - эти слова были вырезаны из официальной видеозаписи.

После этого инцидента Козака отстранили от украинского направления, а позже лишили влияния и в других регионах, где Кремль терпел поражения, в частности в Молдове и Абхазии. Фактически Козак оставался в администрации без реальных полномочий.

Дмитрий Козак - едва ли не единственный из близкого круга Путина, кто открыто выступал против вторжения России в Украину. В 2023-2024 годах именно он предлагал прекратить боевые действия, а также инициировал внутренние реформы в России, которые затрагивали силовые структуры и судебную систему.

После увольнения должности не получил

Хотя российские медиа писали о возможных вариантах нового назначения - от полпреда до "защитника прав бизнеса" - после официальной отставки 18 сентября Козак не получил ни одной должности.

Несмотря на это, по словам инсайдеров, он надеется, что его демарш не вызвал гнев президента и планирует с ним встретиться в будущем.

Напомним, политолог Иван Преображенский назвал условия, при которых Путин теоретически может сесть за переговоры по войне в Украине, оценивая их вероятность сейчас лишь на 2-3%.

Кстати, во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном российский диктатор Владимир Путин не исключил, что переговоры РФ и США приведут к проведению "мирного саммита" в Будапеште.

Читайте РБК-Украина в Google News
Расследование Война в Украине
Новости
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает