ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Соратник Путина открыто выступил против войны с Украиной, - The New York Times

Россия, Пятница 19 декабря 2025 02:45
UA EN RU
Соратник Путина открыто выступил против войны с Украиной, - The New York Times Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Соратник российского президента отказался выполнять приказы во время полномасштабного вторжения в Украину, публично демонстрируя несогласие и предлагая альтернативные пути, включая прекращение войны и реформы внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Отказ от приказов и последствия

Дмитрий Козак, бывший заместитель главы администрации президента РФ, отказался выполнять указания лидера страны на второй день вторжения в Украину.

По информации The New York Times, Козак заявил, что готов быть арестованным или расстрелянным, проявив открытое несогласие с целями инвазии.

Разговор с Путиным проходил с включенным громкоговорителем, что сделало других высокопоставленных чиновников свидетелями неповиновения.

Попытки дипломатического урегулирования

Соратник российского лидера уже в начале вторжения вел переговоры о прекращении огня, включая контакты с украинскими и американскими представителями.

В январе 2022 года он участвовал в восьмичасовой встрече в Париже, пытаясь найти дипломатическое решение конфликта.

Также Козак заранее прогнозировал негативные последствия вторжения, включая возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и предупреждал о санкциях и ухудшении геополитической позиции России.

Внутренние реформы и экономическая инициатива

После конфликта Козак сохранил офис в администрации президента, однако предложил радикальные изменения внутри страны: завершение войны и проведение либеральных реформ, включая независимость судебной системы.

Эти инициативы противоречили планам российского руководства и усилили напряжение в отношениях с президентом.

Личная безопасность и статус

Несмотря на несогласие, Козак продолжает оставаться в Москве, рассчитывая на личные связи и опыт работы с российским лидером с 1990-х годов как гарантию определенной безопасности.

Напоминаем, что Россия готовит контакты с США для уточнения, как изменился мирный план Дональда Трампа после его согласования с Украиной. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что последние недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом проводили консультации по этому плану.

Отметим, что российские военнопленные в Украине подготовили видеообращение к Владимиру Путину накануне его "прямой линии", которая запланирована на пятницу, 19 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW