Больше не деньги: какие именно "мелкие" банкноты изъяли из обращения и как их обменять
Со 2 марта в Украине перестали быть средством платежа банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен всех образцов и годов выпуска. Их уже полностью заменили монеты с аналогичным номиналом. Сами же купюры можно бесплатно обменять в банках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ в Telegram.
Главное:
- Все бумажные мелкие деньги - вне закона: Независимо от года выпуска и дизайна (образцы 2003-2007 годов или более старые), купюры от 1 до 10 гривен больше не являются средством платежа. Их полностью заменили монеты.
- Образец ≠ год выпуска: НБУ объяснил, что банкноты "образца 2003-2007 годов" могли печататься вплоть до 2018 года. Но теперь не действительны они все - даже те, что выглядят "новенькими".
- Деньги не сгорают: Их можно обменять бесплатно и без ограничений по сумме.
Где и когда можно обменять старые гривны
Нацбанк предусмотрел длительный переходный период, поэтому времени хватит всем:
- В любом банке Украины: до 26 февраля 2027 года включительно.
- В уполномоченных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): до 28 февраля 2029 года включительно.
- В Национальном банке: сейчас срок обмена бессрочный.
Как узнать банкноты, вышедшие из обращения
Речь идет о классическом дизайне, к которому все привыкли:
- "Сине-желтая" единица;
- "Коричневая" двойка;
- "Синяя" пятерка;
- "Красная" десятка.
Банкноты, которые вышли из обращения (фото: НБУ)
На сегодня все бумажные мелкие номиналы уже заменены соответствующими серебристыми монетами. Перечень банкнот, находящихся в обращении, можно посмотреть на официальном сайте НБУ.
Читайте также о том, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги". Именно такое название бытовало на украинской территории издавна. Его использовали во времена Гетманщины, а в 1918 году разменные монеты с таким названием ввела в обращение Центральная Рада УНР.
Ранее мы писали о том, что в этом году Национальный банк Украины планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен. Уже сейчас учреждение изучает мировой опыт по вопросам дизайна и защиты банкнот.