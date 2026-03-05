Больше не деньги: какие именно "мелкие" банкноты изъяли из обращения и как их обменять

Со 2 марта в Украине перестали быть средством платежа банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен всех образцов и годов выпуска. Их уже полностью заменили монеты с аналогичным номиналом. Сами же купюры можно бесплатно обменять в банках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ в Telegram .

На сегодня все бумажные мелкие номиналы уже заменены соответствующими серебристыми монетами. Перечень банкнот, находящихся в обращении, можно посмотреть на официальном сайте НБУ .

Читайте также о том, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги". Именно такое название бытовало на украинской территории издавна. Его использовали во времена Гетманщины, а в 1918 году разменные монеты с таким названием ввела в обращение Центральная Рада УНР.

Ранее мы писали о том, что в этом году Национальный банк Украины планирует выпустить обновленную купюру номиналом в 100 гривен. Уже сейчас учреждение изучает мировой опыт по вопросам дизайна и защиты банкнот.