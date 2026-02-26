Дали сдачу "старой" гривной? Что нужно знать об обмене мелких купюр
Получили в магазине сдачу банкнотой 1, 2, 5 или 10 гривен? Со 2 марта такие купюры выходят из обращения - и для них действуют особые правила обмена.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.
Что делать, если вам дали "старую" купюру в магазине
На вопрос журналистки, что делать, если в магазине дали сдачу пятигривневой банкнотой, представитель Нацбанка ответил так: "Сейчас до 2 марта эти банкноты находятся в обращении и являются платежными. После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как сдачу - они будут изыматься".
Сколько времени есть на обмен: НБУ предусмотрел несколько вариантов
- до марта 2027 года - обмен в любом отделении банка Украины (в течение года с даты изъятия);
- до марта 2029 года - обмен в уполномоченных банках (еще три года);
- бессрочно - в Национальном банке Украины.
Уполномоченные банки - это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк, ПУМБ.
Есть ли ограничения по сумме
Как рассказал Прохода, никаких лимитов по суммам обмена НБУ не устанавливал. Даже если дома накопилось много денег мелкими купюрами - обменяют все. Обмен бесплатный - без комиссий и в банках, и в НБУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 октября 2025 года НБУ начал планомерный вывод из обращения монет номиналом 10 копеек. Несмотря на это, они сохраняют статус законного платежного средства. Однако во время операций банки больше не будут выдавать эти монеты.