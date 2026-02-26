Дали сдачу "старой" гривной? Что нужно знать об обмене мелких купюр

Получили в магазине сдачу банкнотой 1, 2, 5 или 10 гривен? Со 2 марта такие купюры выходят из обращения - и для них действуют особые правила обмена.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода .

Что делать, если вам дали "старую" купюру в магазине

На вопрос журналистки, что делать, если в магазине дали сдачу пятигривневой банкнотой, представитель Нацбанка ответил так: "Сейчас до 2 марта эти банкноты находятся в обращении и являются платежными. После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как сдачу - они будут изыматься".

Сколько времени есть на обмен: НБУ предусмотрел несколько вариантов

до марта 2027 года - обмен в любом отделении банка Украины (в течение года с даты изъятия);

до марта 2029 года - обмен в уполномоченных банках (еще три года);

бессрочно - в Национальном банке Украины.

Уполномоченные банки - это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк, ПУМБ.

Есть ли ограничения по сумме

Как рассказал Прохода, никаких лимитов по суммам обмена НБУ не устанавливал. Даже если дома накопилось много денег мелкими купюрами - обменяют все. Обмен бесплатный - без комиссий и в банках, и в НБУ.