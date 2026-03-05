ua en ru
Більше не гроші: які саме "дрібні" банкноти вилучили з обігу і як їх обміняти

12:46 05.03.2026 Чт
2 хв
Як довго українці ще зможуть обміняти старі гривні?
aimg Василина Копитко
Більше не гроші: які саме "дрібні" банкноти вилучили з обігу і як їх обміняти Дрібні паперові банкноти уже повністю замінили на монети (фото: Getty Images)

З 2 березня в Україні перестали бути засобом платежу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень усіх зразків та років випуску. Їх уже повністю замінили монети із аналогічним номіналом. Самі ж купюри можна безкоштовно обміняти у банках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення НБУ у Telegram.

Читайте також: Дали решту "старою" гривнею? Що треба знати про обмін купюр дрібним номіналом

Головне:

  • Всі паперові дрібні гроші - поза законом: Незалежно від року випуску та дизайну (зразки 2003-2007 років чи старіші), купюри від 1 до 10 гривень більше не є засобом платежу. Їх повністю замінили монети.
  • Зразок ≠ рік випуску: НБУ пояснив, що банкноти "зразка 2003-2007 років" могли друкуватися аж до 2018 року. Але тепер не дійсні вони всі - навіть ті, що виглядають "новенькими".
  • Гроші не згорають: Їх можна обміняти безкоштовно та без обмежень за сумою.

Де та доки можна обміняти старі гривні

Нацбанк передбачив тривалий перехідний період, тому часу вистачить усім:

  • У будь-якому банку України: до 26 лютого 2027 року включно.
  • В уповноважених банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): до 28 лютого 2029 року включно.
  • У Національному банку: наразі термін обміну безстроковий.

Як впізнати банкноти, що вийшли з обігу

Йдеться про класичний дизайн, до якого всі звикли:

  • "Синьо-жовта" одиниця;
  • "Коричнева" двійка;
  • "Синя" п’ятірка;
  • "Червона" десятка.

Більше не гроші: які саме &quot;дрібні&quot; банкноти вилучили з обігу і як їх обмінятиБанкноити, які вийшли з обігу (фото: НБУ)

Станом на сьогодні всі паперові дрібні номінали вже замінені відповідними сріблястими монетами. Перелік банкнот, що перебувають в обігу, можна переглянути на офіційному сайті НБУ.

Читайте також про те, що торік у грудні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про заміну "копійок" на "шаги". Саме така назва побутувала на українських теренах істориично. Її використовували за часів Гетьманщини, а 1918 року розмінні монети з такою назвою ввела в обіг Центральна Рада УНР.

Раніше ми писали про те, що цього року Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень. Вже зараз установа вивчає світовий досвід із питань дизайну та захисту банкнот.

