Більше не гроші: які саме "дрібні" банкноти вилучили з обігу і як їх обміняти
З 2 березня в Україні перестали бути засобом платежу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень усіх зразків та років випуску. Їх уже повністю замінили монети із аналогічним номіналом. Самі ж купюри можна безкоштовно обміняти у банках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення НБУ у Telegram.
Головне:
- Всі паперові дрібні гроші - поза законом: Незалежно від року випуску та дизайну (зразки 2003-2007 років чи старіші), купюри від 1 до 10 гривень більше не є засобом платежу. Їх повністю замінили монети.
- Зразок ≠ рік випуску: НБУ пояснив, що банкноти "зразка 2003-2007 років" могли друкуватися аж до 2018 року. Але тепер не дійсні вони всі - навіть ті, що виглядають "новенькими".
- Гроші не згорають: Їх можна обміняти безкоштовно та без обмежень за сумою.
Де та доки можна обміняти старі гривні
Нацбанк передбачив тривалий перехідний період, тому часу вистачить усім:
- У будь-якому банку України: до 26 лютого 2027 року включно.
- В уповноважених банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): до 28 лютого 2029 року включно.
- У Національному банку: наразі термін обміну безстроковий.
Як впізнати банкноти, що вийшли з обігу
Йдеться про класичний дизайн, до якого всі звикли:
- "Синьо-жовта" одиниця;
- "Коричнева" двійка;
- "Синя" п’ятірка;
- "Червона" десятка.
Банкноити, які вийшли з обігу (фото: НБУ)
Станом на сьогодні всі паперові дрібні номінали вже замінені відповідними сріблястими монетами. Перелік банкнот, що перебувають в обігу, можна переглянути на офіційному сайті НБУ.
Читайте також про те, що торік у грудні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про заміну "копійок" на "шаги". Саме така назва побутувала на українських теренах істориично. Її використовували за часів Гетьманщини, а 1918 року розмінні монети з такою назвою ввела в обіг Центральна Рада УНР.
Раніше ми писали про те, що цього року Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень. Вже зараз установа вивчає світовий досвід із питань дизайну та захисту банкнот.