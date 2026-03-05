Більше не гроші: які саме "дрібні" банкноти вилучили з обігу і як їх обміняти

З 2 березня в Україні перестали бути засобом платежу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень усіх зразків та років випуску. Їх уже повністю замінили монети із аналогічним номіналом. Самі ж купюри можна безкоштовно обміняти у банках.

Станом на сьогодні всі паперові дрібні номінали вже замінені відповідними сріблястими монетами. Перелік банкнот, що перебувають в обігу, можна переглянути на офіційному сайті НБУ .

Читайте також про те, що торік у грудні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про заміну "копійок" на "шаги". Саме така назва побутувала на українських теренах істориично. Її використовували за часів Гетьманщини, а 1918 року розмінні монети з такою назвою ввела в обіг Центральна Рада УНР.

Раніше ми писали про те, що цього року Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень. Вже зараз установа вивчає світовий досвід із питань дизайну та захисту банкнот.