Больше денег за разрушенное жилье? Как могут изменить "єВідновлення" и для кого

"єВідновлення": как работает программа и что может измениться

"єВідновлення" - это программа помощи от государства для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий в Украине (то есть помощь зависит от уровня ущерба, нанесенного жилью граждан).

Она действует в Украине уже два года и постоянно обновляется - получает новые опции. Так, например, стали доступными:

компенсации для ВПЛ;

возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке "єОселя".

Сегодня, в контексте обсуждения программы "єВідновлення", премьер-министр сообщил, что сейчас готовится решение об увеличении суммы компенсаций для владельцев поврежденного жилья - если оно является памятником архитектуры.

Шмыгаль уточнил, что соответствующие задания - по разработке необходимых для этого механизмов - уже получили:

Министерство развития общин и территорий;

Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

В завершение чиновник отметил, что правительство продолжает системную работу над усилением обороны страны, поддержкой граждан и экономической устойчивостью государства.

Денис Шмыгаль во время координационного совещания КМУ (фото: kmu.gov.ua)