Більше грошей за зруйноване житло? Як можуть змінити "єВідновлення" й для кого

"єВідновлення": як працює програма й що може змінитись

"єВідновлення" - це програма допомоги від держави для власників житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок бойових дій в Україні (тобто допомога залежить від рівня шкоди, завданої житлу громадян).

Вона діє в Україні вже два роки й постійно оновлюється - отримує нові опції. Так, наприклад, стали доступними:

компенсації для ВПО;

можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою "єОселя".

Сьогодні, в контексті обговорення програми "єВідновлення", прем'єр-міністр повідомив, що зараз готується рішення щодо збільшення суми компенсацій для власників пошкодженого житла - якщо воно є пам'яткою архітектури.

Шмигаль уточнив, що відповідні завдання - щодо розробки необхідних для цього механізмів - вже отримали:

Міністерство розвитку громад та територій;

Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Насамкінець посадовець наголосив, що уряд продовжує системну роботу над посиленням оборони країни, підтримкою громадян та економічною стійкістю держави.

Денис Шмигаль під час координаційної наради КМУ (фото: kmu.gov.ua)