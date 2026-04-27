Больше без наличных: в киевских маршрутках просят ввести электронную оплату

В Киеве предлагают ввести обязательную безналичную оплату во всех маршрутках города. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
Автор обращения Андрей Юско отмечает, что значительная часть частного транспорта столицы до сих пор работает по устаревшей модели. Расчет наличными через водителя создает неудобства для пассажиров и делает невозможным прозрачный учет доходов.
По мнению автора, в качестве примера стоит взять опыт Львова, где подобная система уже успешно функционирует. Это позволит вывести финансовые потоки из "тени" и направить средства на обновление коммунального транспорта.
Петиция уже собрала более 900 подписей из 6000 необходимых. До конца сбора голосов осталось 38 дней.
