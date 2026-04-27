Больше без наличных: в киевских маршрутках просят ввести электронную оплату

Главное: Суть: В Киеве предлагают полностью убрать наличные из маршруток, установив валидаторы для карт и QR-кодов.

В Киеве предлагают полностью убрать наличные из маршруток, установив валидаторы для карт и QR-кодов. Причина: Отсутствие прозрачного учета пассажиров, неудобство расчета через водителя и низкое качество сервиса.

Отсутствие прозрачного учета пассажиров, неудобство расчета через водителя и низкое качество сервиса. Сроки: На внедрение системы перевозчикам хотят дать от 6 до 12 месяцев.

На внедрение системы перевозчикам хотят дать от 6 до 12 месяцев. Статус: Петиция уже собрала более 15% необходимых голосов для рассмотрения городскими властями.

Суть обращения

Автор обращения Андрей Юско отмечает, что значительная часть частного транспорта столицы до сих пор работает по устаревшей модели. Расчет наличными через водителя создает неудобства для пассажиров и делает невозможным прозрачный учет доходов.

Что предлагают изменить:

Полная цифровизация: установить валидаторы для оплаты банковскими картами, QR-кодами или транспортными картами в каждом транспортном средстве.

обязать перевозчиков придерживаться жестких стандартов качества и графиков движения.

ввести штрафы за нарушение правил и разрывать договоры с систематическими нарушителями.

на внедрение изменений предлагают выделить от 6 до 12 месяцев.

Петиция набрала уже более 900 подписей (скриншот)

По мнению автора, в качестве примера стоит взять опыт Львова, где подобная система уже успешно функционирует. Это позволит вывести финансовые потоки из "тени" и направить средства на обновление коммунального транспорта.

Петиция уже собрала более 900 подписей из 6000 необходимых. До конца сбора голосов осталось 38 дней.