Більше без готівки: у київських маршрутках просять запровадити електронну оплату

13:25 27.04.2026 Пн
2 хв
Перехід на нову систему може зайняти до 1 року. Чи підтримали кияни петицію?
aimg Василина Копитко
На збір петиції залишилось ще 38 днів (фото: Getty Images)

У Києві пропонують запровадити обов’язкову безготівкову оплату в усіх маршрутках міста. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію на сайті КМДА.

Головне:

  • Суть: У Києві пропонують повністю прибрати готівку з маршруток, встановивши валідатори для карт та QR-кодів.
  • Причина: Відсутність прозорого обліку пасажирів, незручність розрахунку через водія та низька якість сервісу.
  • Терміни: На впровадження системи перевізникам хочуть дати від 6 до 12 місяців.
  • Статус: Петиція вже зібрала понад 15% необхідних голосів для розгляду міською владою.

Суть звернення

Автор звернення Андрій Юско наголошує, що значна частина приватного транспорту столиці досі працює за застарілою моделлю. Розрахунок готівкою через водія створює незручності для пасажирів та унеможливлює прозорий облік прибутків.

Що пропонують змінити:

  • Повна цифровізація: встановити валідатори для оплати банківськими картками, QR-кодами або транспортними картами у кожному транспортному засобі.
  • Нові договори: зобов’язати перевізників дотримуватися жорстких стандартів якості та графіків руху.
  • Контроль та санкції: запровадити штрафи за порушення правил та розривати договори із систематичними порушниками.
  • Перехідний період: на впровадження змін пропонують виділити від 6 до 12 місяців.

Петиція набрала уже понад 900 підписів (скриншот)

На думку автора, за приклад варто взяти досвід Львова, де подібна система вже успішно функціонує. Це дозволить вивести фінансові потоки з "тіні" та спрямувати кошти на оновлення комунального транспорту.

Петиція уже зібрала понад 900 підписів із 6000 необхідних. До кінця збору голосів залишилося 38 днів.

