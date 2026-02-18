Все больше европейцев поддерживают диктатуру, эксперты бьют тревогу: чем это грозит

22% граждан из пяти стран Европы считают диктатуру лучше демократии при определенных обстоятельствах, в то же время четверть не против предоставить "сильному лидеру" чрезвычайные полномочия - даже ценой ограничения демократических процедур.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает POLITICO со ссылкой на результаты социологического исследования.

Где и как проводили опрос

Исследование провел институт AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab. Опрос длился с 25 ноября по 16 декабря 2025 года и охватил пять стран:

Греция

Франция

Швеция

Великобритания

Румыния

Социологи отмечают: большинство граждан все же поддерживают демократическую модель как базовый принцип, однако все больше людей разочарованы тем, как она функционирует на практике.

Недовольство работой демократии

По данным опроса, уровень недовольства тем, как работает демократия в конкретных странах, существенно отличается:

в Греции - 76% респондентов заявили, что система не работает должным образом;

во Франции - 68%;

в Румынии - 66%;

в Великобритании - 42%;

в Швеции - 32%.

Таким образом, в южных и восточноевропейских странах уровень разочарования значительно выше, чем в северных.

Аналитики объясняют это сочетанием экономических трудностей, высокой инфляции последних лет, миграционного кризиса, падения доверия к традиционным партиям и общей усталости от политической нестабильности.

Склонность к "сильной руке"

Отдельный блок исследования касался отношения к авторитарным инструментам управления.

26% опрошенных согласились с утверждением, что "эффективному и способному лидеру" можно предоставить временные диктаторские полномочия для решения кризисных ситуаций - даже если это будет означать ослабление парламентского контроля и ограничение демократических процедур.

При этом младшие респонденты и люди с высшим образованием в отдельных странах демонстрировали неожиданно высокий уровень терпимости к такой модели.

Почему растет скепсис

Эксперты, опрошенные POLITICO, указывают на несколько ключевых факторов:

ощущение, что правительства не способны быстро реагировать на кризисы;

рост социального неравенства;

информационную поляризацию и распространение дезинформации;

потерю доверия к политическим элитам.

Вместе с тем исследование подчеркивает: даже среди тех, кто допускает преимущество авторитарного подхода, большинство не выступает за полный отказ от выборов или отмену основных прав и свобод. Скорее речь идет о запросе на скорость, эффективность и "жесткие решения".

Тревожный сигнал для Европы

Авторы исследования считают, что результаты должны стать серьезным сигналом для европейских правительств. Разрыв между формальной поддержкой демократических ценностей и практическим разочарованием в их реализации может создавать благоприятную почву для усиления популистских и радикальных политических сил.

На фоне войны России против Украины, вызовов безопасности и экономической турбулентности вопрос доверия к демократическим институтам становится одним из ключевых для будущего Европы.