Все більше європейців підтримують диктатуру, експерти б'ють на сполох: чим це загроожує

22% громадян з п’яти країн Європи вважають диктатуру кращою за демократію за певних обставин, водночас чверть не проти надати “сильному лідеру” надзвичайні повноваження - навіть ціною обмеження демократичних процедур.

Як передає РБК-Україна , про це, про це повідомляє POLITICO з посиланням на результати соціологічного дослідження.

Де і як проводили опитування

Дослідження провів інститут AboutPeople на замовлення аналітичного центру Progressive Lab. Опитування тривало з 25 листопада по 16 грудня 2025 року та охопило п’ять країн:

Греція

Франція

Швеція

Велика Британія

Румунія

Соціологи наголошують: більшість громадян усе ж підтримують демократичну модель як базовий принцип, однак дедалі більше людей розчаровані тим, як вона функціонує на практиці.

Невдоволення роботою демократії

За даними опитування, рівень незадоволення тим, як працює демократія у конкретних країнах, суттєво відрізняється:

у Греції - 76% респондентів заявили, що система не працює належним чином;

у Франції - 68%;

у Румунії - 66%;

у Великій Британії - 42%;

у Швеції - 32%.

Таким чином, у південних та східноєвропейських країнах рівень розчарування значно вищий, ніж у північних.

Аналітики пояснюють це поєднанням економічних труднощів, високої інфляції останніх років, міграційної кризи, падіння довіри до традиційних партій та загальної втоми від політичної нестабільності.

Схильність до “сильної руки”

Окремий блок дослідження стосувався ставлення до авторитарних інструментів управління.

26% опитаних погодилися з твердженням, що “ефективному та спроможному лідеру” можна надати тимчасові диктаторські повноваження для вирішення кризових ситуацій - навіть якщо це означатиме послаблення парламентського контролю та обмеження демократичних процедур.

При цьому молодші респонденти та люди з вищою освітою в окремих країнах демонстрували неочікувано високий рівень терпимості до такої моделі.

Чому зростає скепсис

Експерти, опитані POLITICO, вказують на кілька ключових факторів:

відчуття, що уряди не здатні швидко реагувати на кризи;

зростання соціальної нерівності;

інформаційну поляризацію та поширення дезінформації;

втрату довіри до політичних еліт.

Водночас дослідження підкреслює: навіть серед тих, хто допускає перевагу авторитарного підходу, більшість не виступає за повну відмову від виборів чи скасування основних прав і свобод. Радше йдеться про запит на швидкість, ефективність і “жорсткі рішення”.

Тривожний сигнал для Європи

Автори дослідження вважають, що результати мають стати серйозним сигналом для європейських урядів. Розрив між формальною підтримкою демократичних цінностей і практичним розчаруванням у їх реалізації може створювати сприятливий ґрунт для посилення популістських і радикальних політичних сил.

На тлі війни Росії проти України, безпекових викликів та економічної турбулентності питання довіри до демократичних інституцій стає одним із ключових для майбутнього Європи.