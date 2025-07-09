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В Еврокомиссии назвали страны ЕС, которые больше всего поддерживают вступление Украины

Украина, Среда 09 июля 2025 09:51
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В Еврокомиссии назвали страны ЕС, которые больше всего поддерживают вступление Украины Фото: большинство европейцев поддерживают вступление Украины (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Вступление Украины в Европейский Союз больше всего поддерживают страны Севера Европы и страны Балтии. В самой Украине сохраняется огромная надежда на членство.

Об этом европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина.

"Мы только что провели опрос, как государства-члены поддерживают вступление Украины в ЕС, и Украина - самая популярная страна-кандидат в 14 государствах-членах, то есть более половины", - сказала она.

По ее словам, 91% граждан Швеции поддерживают вступление Украины в ЕС, 81% в Дании, 81% в Финляндии, 72% в Литве.

"Мы также рады, что имеем информацию из Украины, что 70% ваших граждан проголосовали бы за членство в ЕС, а уровень доверия еще выше - 82%", - добавила Кос.

По ее мнению, дело не только в цифрах, но эти цифры действительно показывают, что в Украине есть огромная надежда на членство в ЕС.

Поддержка вступления в ЕС

Напомним, по данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей стран Европы одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине, а против - 34% респондентов.

Как заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, цель вступления Украины в ЕС до 2023 года остается в силе.

По данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев хотели бы видеть страну и в ЕС и в НАТО. Вступление в оборонный альянс является более приоритетным.

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