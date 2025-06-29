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Россия атаковала промышленность в Дрогобыче: часть города без света

Дрогобыч, Воскресенье 29 июня 2025 09:58
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Россия атаковала промышленность в Дрогобыче: часть города без света Фото: Россия атаковала Дрогобыч ракетами и дронами (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 29 июня атаковали Дрогобычский район Львовской области дронами и ракетами. Под ударом была промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дрогобычской районной администрации Степана Кулиняка в Facebook.

"Враг атаковал нас дронами и ракетами. Было много взрывов, к сожалению, имеем попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар", - сообщил он.

Из-за обстрелов часть Дрогобыча обесточена. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.

По словам чиновника, обошлось без жертв и пострадавших.

Атака РФ на Украину

Ночью 29 июня россияне нанесли новый комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили рекордные 537 целей - 477 дронов и 60 ракет. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но также зафиксированы попадания.

Этой ночью враг атаковал западные области - Львовскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую. Есть повреждения домов и инфраструктуры.

Также под ударом РФ была Смела Черкасской области, Кременчуг Полтавской области, Днепропетровская область, Запорожье и Николаев. Подробнее о последствиях атаки - в нашем материале.

Во время отражения атаки трагически погиб украинский летчик F-16 Максим Устименко.

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Львовская область Дрогобич Война в Украине Атака дронов Отключения света Ракетная атака
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