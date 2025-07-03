Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
Фото: российская армия потеряла еще более 80 дронов (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
За последние сутки со 2 на 3 июля, армия России потеряла на фронте 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 023 090 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 986 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 936 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 29 815 (+21) ед;
- РСЗО - 1427 ед;
- средства ПВО - 1191 ед;
- самолетов - 420 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 098 (+85) ед;
- крылатых ракет - 3436 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 887 (+101) ед;
- специальной техники - 3922 (+1) ед.
Ночная дроновая атака
В ночь на 3 июля россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В восточных и южных областях объявляли масштабную воздушную тревогу.
В частности, группа беспилотников массированно атаковала Одессу.
Один из вражеских дронов удари по многоэтажному дому. На месте атаки возник пожар, пострадали жители, среди них есть дети.
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