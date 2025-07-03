Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки со 2 на 3 июля, армия России потеряла на фронте 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ночная дроновая атака

В ночь на 3 июля россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В восточных и южных областях объявляли масштабную воздушную тревогу.

В частности, группа беспилотников массированно атаковала Одессу.

Один из вражеских дронов удари по многоэтажному дому. На месте атаки возник пожар, пострадали жители, среди них есть дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.