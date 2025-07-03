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Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Четверг 03 июля 2025 07:06
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Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ Фото: российская армия потеряла еще более 80 дронов (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки со 2 на 3 июля, армия России потеряла на фронте 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 023 090 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 986 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 936 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 29 815 (+21) ед;
  • РСЗО - 1427 ед;
  • средства ПВО - 1191 ед;
  • самолетов - 420 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 098 (+85) ед;
  • крылатых ракет - 3436 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 887 (+101) ед;
  • специальной техники - 3922 (+1) ед.

Более 20 артсистем и 1000 солдат: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ночная дроновая атака

В ночь на 3 июля россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В восточных и южных областях объявляли масштабную воздушную тревогу.

В частности, группа беспилотников массированно атаковала Одессу.

Один из вражеских дронов удари по многоэтажному дому. На месте атаки возник пожар, пострадали жители, среди них есть дети.

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