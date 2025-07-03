Більше 20 артсистем і 1000 солдатів: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
Фото: російська армія втратила ще більше 80 дронів (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
За останню добу з 2 на 3 липня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів, танк і 5 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 023 090 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 986 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 936 (+5) од.;
- артилерійських систем - 29 815 (+21) од.;
- РСЗВ - 1427 од.;
- засоби ППО - 1191 од.;
- літаків - 420 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 098 (+85) од.;
- крилатих ракет - 3436 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 887 (+101) од.;
- спеціальної техніки - 3922 (+1) од.
Нічна дронова атака
В ніч на 3 липня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У східних та південних областях оголошували масштабну повітряну тривогу.
Зокрема, група безпілотників масовано атакувала Одесу.
Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий будинок. На місці атаки виникла пожежа, постраждали жителі, серед них є діти.
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