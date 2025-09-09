ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За сутки на фронте 195 боев: Генштаб показал, где враг больше всего наступал, карты

Вторник 09 сентября 2025 08:31
UA EN RU
За сутки на фронте 195 боев: Генштаб показал, где враг больше всего наступал, карты Иллюстративное фото: 195 штурмов зафиксировано за сутки, больше всего - на Покровском и Новопавловском (GettyImages
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 195 боевых столкновений между Силами обороны и войсками РФ. Более половины вражеских атак пришлась на Покровское и Новопавловское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным военных, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых авиабомб.

Также российская армия задействовала для атак 5516 дронов-камикадзе и осуществила 4989 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления и одну вражескую артиллерийскую систему.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

За прошедшие сутки на Краматорском направлениипроизошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в направлениях Покровска, Торецкого, Новоэкономического и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери армии РФ

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ВСУ продвинулись на Сумском направлении, армия РФ готовится к штурму Покровска: карты ISW
ВСУ продвинулись на Сумском направлении, армия РФ готовится к штурму Покровска: карты ISW
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины