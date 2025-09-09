ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ

Продолжаются 1294-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. ВСУ продолжают эффективно отражать атаки врага и наносить ему значительные потери, удерживая оборонительные рубежи по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки, с 8 на 9 сентября, россияне потеряли на фронте 950 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупационных войск уже превысили один миллион человек.

По состоянию на 9 сентября 2025 года, ориентировочные потери противника составляют: