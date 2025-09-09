ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
Продолжаются 1294-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. ВСУ продолжают эффективно отражать атаки врага и наносить ему значительные потери, удерживая оборонительные рубежи по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки, с 8 на 9 сентября, россияне потеряли на фронте 950 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупационных войск уже превысили один миллион человек.
По состоянию на 9 сентября 2025 года, ориентировочные потери противника составляют:
- танков - 11 169 (+1);
- боевых бронированных машин - 23 261 (+3);
- артиллерийских систем - 32 577 (+32);
- РСЗО - 1 482 (+1);
- средства ПВО - 1 217;
- самолеты - 422;
- вертолеты - 341;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 57 504 (+226);
- крылатые ракеты - 3 691;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильная техника и автоцистерны - 61 207 (+72);
- специальная техника - 3 963 (+2)
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки оккупанты осуществили по меньшей мере один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме того, для атак были привлечены 1 952 дрона-камикадзе и осуществлено 3 449 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
