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Белорусы воюют против Украины: ВСУ взяли одного из них в плен (видео)

Четверг 02 ноября 2023 15:31
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Белорусы воюют против Украины: ВСУ взяли одного из них в плен (видео) Иллюстративное фото: ВСУ взяли в плен белоруса, который воевал на стороне России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белорусские граждане принимают участие в войне против Украины на стороне России. Одного из таких солдатов удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как отмечают в ГПСУ, украинские защитники недавно взяли в плен 33-летнего белоруса Максима Запеку.

На видео, которое опубликовали пограничники, он признался, что согласился воевать против Украины для того, чтобы заработать денег. Оккупанты обещали ему, что он якобы будет заниматься бытовыми заданиями далеко от линии фронта.

"Как всегда, россияне не держат слова и достаточно быстро доверчивый белорус попал в украинский плен", - уточняют пограничники.

Участие Беларуси в войне

Напомним, Беларусь является союзником России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, с территории РБ российские солдаты начали наступление на украинскую землю.

Также первые несколько месяцев россияне обстреливали Украину с территории Беларуси.

Сейчас же на полигонах Беларуси проходят учения, на которых тренируются российские солдаты. Согласно последним данным, всего на территории РБ находится около 2 тысяч солдат страны-агрессора.

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