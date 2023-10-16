В Беларуси находятся около 2 тысяч российских военных, - "Гаюн"

В настоящее время в Беларуси находятся около 2 тысяч российских военных. Увеличение численности солдат армии РФ не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Отмечаєтся, что в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Однако в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:

аэродромы "Мозырь" ("Боков") и "Зябрівка" - до 600 человек.

радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - до 1450 человек.

В целом, по состоянию на 1 октября "Белорусский Гаюн" оценивает количество российских военных, находящихся в Беларуси, в примерно 2 тысячи человек.

Сотрудничество РФ и Беларуси

Белоруссия с самого начала полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска.

Также на территории Беларуси располагалась часть боевиков ЧВК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.