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В Беларуси находятся около 2 тысяч российских военных, - "Гаюн"

Беларусь, Понедельник 16 октября 2023 09:27
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В Беларуси находятся около 2 тысяч российских военных, - "Гаюн" Фото: в Беларуси находится около 2 тысяч российских военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время в Беларуси находятся около 2 тысяч российских военных. Увеличение численности солдат армии РФ не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Отмечаєтся, что в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси. Увеличения численности Вооруженных сил РФ не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Однако в Беларуси продолжает находиться часть военных РФ:

  • аэродромы "Мозырь" ("Боков") и "Зябрівка" - до 600 человек.
  • радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - до 1450 человек.

В целом, по состоянию на 1 октября "Белорусский Гаюн" оценивает количество российских военных, находящихся в Беларуси, в примерно 2 тысячи человек.

Сотрудничество РФ и Беларуси

Белоруссия с самого начала полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска.

Также на территории Беларуси располагалась часть боевиков ЧВК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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