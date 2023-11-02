Білоруси воюють проти України: ЗСУ взяли одного з них у полон (відео)

Білоруські громадяни беруть участь у війні проти України на боці Росії. Одного з таких солдатів удалося взяти в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як зазначають у ДПСУ, українські захисники нещодавно взяли в полон 33-річного білоруса Максима Запеку.

На відео, яке опублікували прикордонники, він зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоб заробити грошей. Окупанти обіцяли йому, що він нібито займатиметься побутовими завданнями далеко від лінії фронту.

"Як завжди, росіяни не тримають слова і досить швидко довірливий білорус потрапив до українського полону", - уточнюють прикордонники.

Участь Білорусі у війні

Нагадаємо, Білорусь є союзником Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, з території РБ російські солдати розпочали наступ на українську землю.

Також перші кілька місяців росіяни обстрілювали Україну з території Білорусі.

Нині ж на полігонах Білорусі відбуваються навчання, на яких тренуються російські солдати. Згідно з останніми даними, всього на території РБ знаходиться близько 2 тисяч солдатів країни-агресора.