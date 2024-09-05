В Беларусь за ночь залетело не менее восьми "Шахедов", - Гаюн

В Беларусь в ночь на 5 сентября залетело не менее восьми российских дронов. По меньшей мере, два из них уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечают аналитики, первая группа из двух дронов зашла в воздушное пространство Беларуси около 01:08. "Шахеды" шли курсом на Гомель.

В 01:34 и 01:36 отработала российская ПВО. Один из беспилотников был уничтожен, а жители Гомеля слышали взрывы и видели горящий предмет в небе.

Мониторинговая группа предполагает, что "Шахеды" сбивало подразделение 1530 зенитно-ракетного полка РФ, имеющее на вооружении ЗРК С-300 и "Панцирь". Он дислоцируется на белорусском аэродроме "Зябровка" в Гомельском районе.

Как известно, дрон упал на крышу склада в Гомеле. Там возник пожар.

Российские дроны также заходили в воздушное пространство Беларуси в 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 и 07:54. Часть беспилотников вернулась в Украину, другие зашли вглубь Беларуси курсами на Мозырь, Хойники и Брагин.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что ночью над Гомельской областью летали белорусские истребители и пытались сбить "Шахеды". Около 02:30 над Хойникским районом было слышно несколько запусков ракет и попадание в цель.

Фото: в Беларусь залетело восемь "Шахедов" (t.me/Hajun_BY)