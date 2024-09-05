Беларусь подтвердила ночную работу ПВО по дронам, но не назвала их "российскими"

Сегодня ночью, 5 сентября, в Беларуси зафиксировали нарушение воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Было принято решение об их уничтожении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного штаба - первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Сергея Фролова, которого цитирует Министерство обороны Беларуси.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение по их уничтожению", - заявил Фролов и добавил, что все цели были уничтожены.

В частности, он отметил, что сейчас проводится проверка.

Стоит добавить, что в официальном заявлении никак не упоминаются "Шахеды", которыми этой ночью Россия атаковала Украину и о которых утверждал белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Ночная атака на Украину

Вечером, 4 сентября, в Киеве, а также ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные заявляли об угрозе баллистики. В частности ночью россияне запустили и дроны.

Ночью, как писал Telegram-канал "Беларускі Гаюн", в Гомельском районе Беларуси военные сбивали вражеские "Шахеды", которые в очередной раз залетели на территорию страны.

В течение последних месяцев российские БпЛА уже неоднократно «терялись» на территории Беларуси. Как пример, это происходило во время атаки в ночь на 4 сентября, или же в ночь на 31 августа.