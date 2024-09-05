ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Білорусі за ніч залетіло не менше восьми "Шахедів", - Гаюн

Білорусь, Четвер 05 вересня 2024 13:05
UA EN RU
До Білорусі за ніч залетіло не менше восьми "Шахедів", - Гаюн Фото: до Білорусі за ніч залетіло вісім "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

До Білорусі в ніч на 5 вересня залетіло не менше восьми російських дронів. Щонайменше два з них знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначають аналітики, перша група з двох дронів зайшла у повітряних простір Білорусі близько 01:08. "Шахеди" йшли курсом на Гомель.

О 01:34 та 01:36 відпрацювала російська ППО. Один з безпілотників був знищений, а жителі Гомеля чули вибухи і бачили палаючий предмет в небі.

Моніторингова група припускає, що "Шахеди" збивав підрозділ 1530 зенітно-ракетного полку РФ, яке має на озброєнні ЗРК С-300 та "Панцир". Воно дислокується на білоруському аеродромі "Зябровка" у Гомельському районі.

Як відомо, дрон впав на дах складу у Гомелі. Там виникла пожежа.

Російські дрони також заходили у повітряних простір Білорусі о 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 та 07:54. Частина безпілотників повернулася в Україну, інші йшли вглиб Білорусі курсами на Мозир, Хойники та Брагін.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що протягом ночі над Гомельською областю літали білоруські винищувачі та намагалися збити "Шахеди". Близько 02:30 над Хойникським районом було чути кілька запусків ракет і потрапляння у ціль.

До Білорусі за ніч залетіло не менше восьми &quot;Шахедів&quot;, - Гаюн

Фото: у Білорусь залетіло вісім "Шахедів" (t.me/Hajun_BY)

Не перший випадок

Варто зазначити, що це не вперше аналітики та Повітряні сили ЗСУ фіксують заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Вже двічі білоруські літаки збивали "Шахеди".

Ця ніч не стала виключенням. За даними Повітряних сил ЗСУ, два "Шахеди" залетіли у Росію, один - у Білорусь. Всього окупанти цієї ночі випустили по Україні 78 безпілотників.

У Білорусі підтвердили, що дрони залітали і працювала ППО, але не назвали їх російськими. При цьому відомо, що у Гомелі російський безпілотник впав на будівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні Війна Росії проти України Дрони
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ