В Беларуси звучали взрывы, в сети говорят о сбитии БПЛА в районе Гомеля

Как пишут в гомельских соцсетях, о падении обломков воздушной цели или целей на землю рассказали жители центральной и северо-восточной части города.

"Около 00:32 над Гомелем произошло сбитие летательного объекта. Падение по времени совпало с массированной воздушной атакой России территории Украины. Под ударом в том числе соседняя Черниговская область", - говорится в публикации ТГ-канала "Флагшток - Гомельшчина".

Кроме того, этой ночью в сети показали кадры, на которых с разных локаций видно большой яркий объект и несколько меньших, падающих с неба вниз и, вероятно, горящих. Заявлено, что это происходит в Гомеле.

Также отмечается, что взрывы будто бы были слышны как в самом Гомеле, так и в окрестностях.

Между тем российские пропагандистские медиа рассказывают о якобы "прилетах" в селах Романовичи, Новая Белица и в микрорайоне Волотов.

В пабликах сообщают, что жители Гомеля также слышали звуки, характерные для беспилотников, какие-то "хлопки", что напугало граждан.

Гомель на карте. Расстояние от этого города до границы с Украиной и Черниговской областью составляет менее 40 км (фото: скрин google.com/maps)

В сети высказывают предположение, что некоторые российские "Шахеды", которые страна-агрессор сегодня запустила для ударов по территории Украины, "заблудились" и оказались над Гомелем. Проникновение российских дронов-камикадзе в воздушное пространство Беларуси происходило и раньше.

Российские "Шахеды" залетают в Беларусь

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля в Беларуси в Мозырском районе средствами ПВО был сбит российский ударный беспилотник. Этот "Шахед" залетел в воздушное белорусское пространство на фоне российской дроновой атаки на Украину.

Отметим, что возле этого белорусского города уже не впервые фиксировали дроны-камикадзе, которые были запущены росармией по Украине для воздушных ударов. "Шахеды", и во время маневров залетали на территорию Беларуси.

По данным мониторинговых групп, в течение прошлого года в воздушное пространство Беларуси залетели почти четыре сотни российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые страна-агрессор применяла для атак по Украине.

При этом на ноябрь и декабрь пришлось наибольшее количество таких проникновений на белорусскую территорию.

Также сообщалось, что в ночь на 8 января этого года во время очередной российской дроновой атаки по территории Украины, в воздушное пространство Беларуси залетели 17 БПЛА типа Shahed.