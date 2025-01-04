Сколько российских "Шахедов" залетели в Беларусь за год: данные "Гаюн"
В воздушное пространство Беларуси в течение 2024 года залетели почти четыре сотни российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые страна-агрессор применяла для атак по Украине. На ноябрь и декабрь пришлось наибольшее количество таких проникновений на белорусскую территорию.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
В целом, по информации группы, в 2024 году было зафиксировано 395 заходов российских беспилотников в Беларусь, а залетали они как с территории Украины, так и из РФ.
Из этого количества дронов 5 единиц были идентифицированы как разведывательные.
"За год подтверждено 10 случаев сбития или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания в результате падения БПЛА", - передает "Гаюн".
В последний месяц года в Беларусь залетели по меньшей мере 145 российских "Шахедов", которые заходили в воздушное пространство этой страны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 31 декабря.
Также указывается, что в декабре 36 дронов вернулись из Беларуси в Украину и РФ, и еще 109 - пропали.
Что касается данных в целом за 2024 год, то "Гаюн" приводит следующие цифры:
- в июле в Беларусь залетели 9 российских беспилотников,
- в августе - 12 БПЛА,
- в сентябре - 29 БПЛА,
- в октябре - 49 БПЛА,
- в ноябре - 151 БПЛА,
- в декабре - 145 БПЛА.
Из общего количества в 395 беспилотников, которые в прошлом году залетали в Беларусь, 196 вернулись в Украину и Россию, еще 189 - пропали, и еще 10 были сбиты или упали в Беларуси и Латвии.
Ранее сообщалось, что "Шахед", ночью 22 декабря атаковавший Украину, пролетел 170 км через Беларусь.
По данным мониторинговой группы "Гаюн", 3 ноября "Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
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