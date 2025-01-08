Этой ночью в Беларусь залетели более 15 "Шахедов": "Гаюн" описал их маршрут

В ночь на 8 января, во время очередного обстрела Россией территории Украины, в воздушное пространство Беларуси залетели 17 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Как пишет "Гаюн", беспилотники заходили из Брянской области Российской Федерации (РФ) и двигались курсом на:

Полесский заповедник;

Комарин;

Лоев;

Гдень;

Наровлю;

Брагин;

Асаревичи.

Первый беспилотник залетел в Беларусь в 00:43 по киевскому времени, а остальные в: 01:19, 02:29, 02:11, 02:29, 03:23, 03:29, 03:43, 04:53, 04:56, 04:59, 05:21, 05:31, 05:55.

Фото: маршрут "Шахедов" в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Всего за ночь в Беларусь залетели по меньшей мере три "Шахеда" из России.

Авиация Военно-воздушных сил Беларуси не поднималась.