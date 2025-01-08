Этой ночью в Беларусь залетели более 15 "Шахедов": "Гаюн" описал их маршрут
В ночь на 8 января, во время очередного обстрела Россией территории Украины, в воздушное пространство Беларуси залетели 17 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Как пишет "Гаюн", беспилотники заходили из Брянской области Российской Федерации (РФ) и двигались курсом на:
- Полесский заповедник;
- Комарин;
- Лоев;
- Гдень;
- Наровлю;
- Брагин;
- Асаревичи.
Первый беспилотник залетел в Беларусь в 00:43 по киевскому времени, а остальные в: 01:19, 02:29, 02:11, 02:29, 03:23, 03:29, 03:43, 04:53, 04:56, 04:59, 05:21, 05:31, 05:55.
Фото: маршрут "Шахедов" в Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Всего за ночь в Беларусь залетели по меньшей мере три "Шахеда" из России.
Авиация Военно-воздушных сил Беларуси не поднималась.
Обстрелы Украины в ночь на 8 января
В ночь на 8 января российские террористы запустили против Украины 64 ударных беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 41 беспилотника типа Shahed и других дронов. Еще 22 дрона-имитатора были локационно потеряны, три из которых улетели в Россию и еще один - в Беларусь.
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