Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 0:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 0:54 вражеские дроны двигались:

Также объявлена воздушная тревога в Киевской области (без столицы) из-за угрозы применения ударных БпЛА.

В 0:23 военные сообщили об активности БпЛА на севере Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, возможна работа ПВО.

По состоянию на 0:18 вражеские БпЛА двигались:

Первые дроны начали залетать в воздушное пространство Украины вечером 12 февраля. Ближе к полуночи их количество возросло.

Российские обстрелы Украины

В ночь на 12 февраля российские террористы выпустили по Киеву семь баллистических ракет "Искандер-М". Силы ПВО сбили шесть из них.

Перед ракетным ударом, агрессор также выпустил по Украине 71 ударный БпЛА, 40 из них были локально потеряны.

Один из "Шахедов" ударил по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. В месте прилета вспыхнул пожар, есть раненые.

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