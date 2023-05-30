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В Беларуси начали учения по нанесению ракетных ударов

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Вторник 30 мая 2023 15:29
В Беларуси начали учения по нанесению ракетных ударов Иллюстративное фото: в Беларуси начали учения по нанесению ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белорусские военные сегодня, 30 мая, начали учения, на которых они будут тренировать нанесение ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси в Telegram.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск Вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач", - сказано в сообщении ведомства.

При этом в Минобороны отметили, что в тренировках участвует подразделение войск, которое оснащено ракетным комплексом "Искандер-М".

В министерстве уточняют, что в ходе учений будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение задач по подготовке и нанесению ракетных ударов.

"Искандер-М" для Беларуси

Отметим, еще в начале апреля 2023 года стало известно о том, что Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Он может бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Комплекс "Искандер-М" также может запускать и ядерные боеприпасы, которые Россия недавно начала перемещать на территорию Беларуси.

Таким вооружением страна-агрессор активно пользуется для нанесения ударов по территории Украины с начала полномасштабной войны.

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Беларусь Война России против Украины ракетный удар
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