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Оккупанты выпустили по Украине почти 80 "Шахедов" и шесть ракет: сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 26 сентября 2024 09:19
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Оккупанты выпустили по Украине почти 80 "Шахедов" и шесть ракет: сколько сбила ПВО Фото: оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 26 сентября выпустила по Украине шесть ракет разных типов и 78 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных дронов (пуски были из Приморско-Ахтарска, Орела, Курска).

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 66 ударных дронов. Восемь вражеских беспилотников были локационно потеряны, один вернулся в Россию, еще один до сих пор пытаются сбить.

ПВО работала в 14 областях Украины, а именно в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской.

Последствия ночной атаки

Этой ночью оккупанты направили дроны на Киев. В столице работала ПВО и были слышны взрывы. В Киеве упали обломки сбитых дронов, в Печерском районе города поврежден дом и газовая труба.

Также оккупанты атаковали Ивано-Франковск. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, в части города исчез свет.

В Николаевской области был атакован объект энергетической инфраструктуры. В Одесской области из-за комбинированной атаки погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и машины.

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