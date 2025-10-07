ua en ru
Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию, - Reuters

Вторник 07 октября 2025 18:26
UA EN RU
Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию, - Reuters Фото: Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге вырос в сентябре вчетверо по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной стал дефицит топлива в РФ из-за украинских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который произошел в результате ударов дронов.

Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива. Также Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.

Источники Reuters сообщили, что поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн.

В то же время транзит бензина из Беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн.

Беларусь использует российские порты для перегрузки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между Москвой и Минском.

Слова источников и расчеты Reuters свидетельствуют о том, что такие перегрузки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом измерении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объемов переработки нефти.

Агентство отмечает, что два нефтеперерабатывающих завода Беларуси - Нафтанский и Мозырский - имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки.

Дефицит бензина в России

Напомним, проблемы с бензином в России начались после серии мощных ударов украинских беспилотников по НПЗ.

В результате в некоторых регионах РФ и на временно оккупированных территориях ввели ограничения на продажу бензина. Кроме того, власти России запретили экспорт топлива.

На фоне топливного кризиса российские заправки начали массово закрываться. Речь идет, в частности, и об АЗС в Москве.

Кроме того, Россия возобновила поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после перерыва почти в год из-за "высокого спроса и внеплановой остановки нефтеперерабатывающих заводов".

Российская Федерация Беларусь Бензин
