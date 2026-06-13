Не Беларусь и Казахстан: из каких стран Россия завербовала больше всего наемников

Масштабы вербовки

По состоянию на сейчас в рядах российской армии идентифицировано более 14 тысяч военных из КНДР и более 28 тысяч завербованных иностранцев из других стран - всего более 42 тысяч человек. До конца 2026 года Кремль стремится привлечь не менее 18,5 тысячи новых иностранных бойцов.

Большинство попали в армию РФ из-за обещаний больших заработков, манипуляций и давления. Оказавшись на передовой, они остаются без документов и надлежащей подготовки.

Больше всего завербованных - из этих стран

По верифицированным данным проекта "Хочу жить" ГУР МО, топ стран по количеству завербованных:

Куба - 15 000+ (оценка ГУР)

- 15 000+ (оценка ГУР) КНДР - 14 000+ (оценка ГУР)

- 14 000+ (оценка ГУР) Узбекистан - 4 955

- 4 955 Таджикистан - 3 321

- 3 321 Беларусь - 2 871

- 2 871 Казахстан - 2 420

- 2 420 Кыргызстан - 1 395

- 1 395 Шри Ланка - 897

- 897 Армения - 994

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Смертность катастрофическая

С 24 февраля 2022 года идентифицировано 5 149 погибших завербованных иностранцев, еще более 700 попали в плен. В общем 22% всех завербованных наемников уже погибли. А 42% погибших умерли в первые четыре месяца службы.

Как вербуют

Вербовка происходит как внутри России, так и непосредственно в странах происхождения - через:

"Русские дома" и структуры "Россотрудничества" за рубежом;

частных рекрутеров;

российские посольства и консульства;

давление на иностранных студентов в российских университетах;

влияние на трудовых мигрантов внутри РФ;

давление за совершенные преступления.

Среди завербованных - студенты, приехавшие учиться в Россию, люди в поисках работы, туристы и правонарушители.

Реакция стран

Десятки государств отреагировали на циничные действия РФ. В частности:

Индия - раскрыла сеть вербовщиков, вернула более 100 граждан, Верховный суд расследует гибель 26 индийцев;

- раскрыла сеть вербовщиков, вернула более 100 граждан, Верховный суд расследует гибель 26 индийцев; Кения - ликвидировала 600 агентств по вербовке, задержала сотрудника посольства РФ, возбуждены дела о по меньшей мере 10 погибших;

- ликвидировала 600 агентств по вербовке, задержала сотрудника посольства РФ, возбуждены дела о по меньшей мере 10 погибших; Казахстан - возбудил 700 уголовных дел против граждан за участие в войне.

ООН также зафиксировала бесчеловечное отношение к завербованным иностранцам в российской армии.