Не Беларусь и Казахстан: из каких стран Россия завербовала больше всего наемников

Россия завербовала более 42 тысяч иностранцев для войны против Украины и планирует привлечь еще больше до конца 2026 года. Каждый пятый завербованный уже погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и ГУР МО Украины.
Масштабы вербовки
По состоянию на сейчас в рядах российской армии идентифицировано более 14 тысяч военных из КНДР и более 28 тысяч завербованных иностранцев из других стран - всего более 42 тысяч человек. До конца 2026 года Кремль стремится привлечь не менее 18,5 тысячи новых иностранных бойцов.
Большинство попали в армию РФ из-за обещаний больших заработков, манипуляций и давления. Оказавшись на передовой, они остаются без документов и надлежащей подготовки.
Больше всего завербованных - из этих стран
По верифицированным данным проекта "Хочу жить" ГУР МО, топ стран по количеству завербованных:
Смертность катастрофическая
С 24 февраля 2022 года идентифицировано 5 149 погибших завербованных иностранцев, еще более 700 попали в плен. В общем 22% всех завербованных наемников уже погибли. А 42% погибших умерли в первые четыре месяца службы.
Как вербуют
Вербовка происходит как внутри России, так и непосредственно в странах происхождения - через:
Среди завербованных - студенты, приехавшие учиться в Россию, люди в поисках работы, туристы и правонарушители.
Реакция стран
Десятки государств отреагировали на циничные действия РФ. В частности:
ООН также зафиксировала бесчеловечное отношение к завербованным иностранцам в российской армии.
За год количество желающих воевать в РФ против Украины упало на 20% и тенденция только усиливается.
Чтобы компенсировать дефицит, Россия расширяет географию вербовки. В конце 2025 года Кремль развернул активную вербовку наемников в Иране - обещали 20 тысяч долларов единовременно и около 2 тысяч в месяц. В мае 2026-го Россия активизировала вербовку граждан африканских стран.