Путин рассматривает Беларусь как плацдарм для атак и военных сценариев, - ISW

Беларусь продолжает служить плацдармом для российских ударов по Украине и потенциальных атак на НАТО. Это подтверждается недавними ударами беспилотников по железнодорожной инфраструктуре западных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия активно развивает военную инфраструктуру на территории Беларуси, используя ее для поддержки агрессии против Украины и создания условий для возможных будущих военных сценариев против НАТО", - отмечают аналитики ISW.

По последним данным, российские беспилотники "Шахед" атакуют железнодорожные объекты на западе Украины, запуск осуществляется с белорусского направления, чтобы обойти украинские системы перехвата дронов.

26 декабря удар пришелся на железнодорожную станцию Ковель в Волынской области, повреждены локомотив, грузовой вагон и ремонтное депо.

Недавно дроны разрушили грузовой поезд вблизи Коростеня на Житомирщине, сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда.

Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что оператор дронов мог находиться на территории Беларуси, используя FPV-управление для атак на движущиеся цели.

Аналитики ISW подчеркивают, что Беларусь фактически превратилась в плацдарм для российских военных операций, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года и до нынешних атак.

Москва планирует и в дальнейшем развивать военную инфраструктуру в Беларуси, обеспечивая поддержку войны против Украины и создавая условия для ударов по странам НАТО.

Аналитики ISW и эксперты по РЭБ отмечают, что дроны "Шахед" запускаются не только из России, но и дистанционно с территории Беларуси, повышая риски для железнодорожных грузов и пассажиров.

Эта динамика демонстрирует растущую роль Беларуси в военных планах Кремля и угрозу для региональной безопасности.