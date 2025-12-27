Путин рассматривает Беларусь как плацдарм для атак и военных сценариев, - ISW
Беларусь продолжает служить плацдармом для российских ударов по Украине и потенциальных атак на НАТО. Это подтверждается недавними ударами беспилотников по железнодорожной инфраструктуре западных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Россия активно развивает военную инфраструктуру на территории Беларуси, используя ее для поддержки агрессии против Украины и создания условий для возможных будущих военных сценариев против НАТО", - отмечают аналитики ISW.
По последним данным, российские беспилотники "Шахед" атакуют железнодорожные объекты на западе Украины, запуск осуществляется с белорусского направления, чтобы обойти украинские системы перехвата дронов.
26 декабря удар пришелся на железнодорожную станцию Ковель в Волынской области, повреждены локомотив, грузовой вагон и ремонтное депо.
Недавно дроны разрушили грузовой поезд вблизи Коростеня на Житомирщине, сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда.
Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что оператор дронов мог находиться на территории Беларуси, используя FPV-управление для атак на движущиеся цели.
Аналитики ISW подчеркивают, что Беларусь фактически превратилась в плацдарм для российских военных операций, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года и до нынешних атак.
Москва планирует и в дальнейшем развивать военную инфраструктуру в Беларуси, обеспечивая поддержку войны против Украины и создавая условия для ударов по странам НАТО.
Аналитики ISW и эксперты по РЭБ отмечают, что дроны "Шахед" запускаются не только из России, но и дистанционно с территории Беларуси, повышая риски для железнодорожных грузов и пассажиров.
Эта динамика демонстрирует растущую роль Беларуси в военных планах Кремля и угрозу для региональной безопасности.
Белорусский плацдарм РФ
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что РФ использует Беларусь для обхода украинских систем перехвата дронов, что объясняет рост атак по западным областям.
Недавнооккупанты ударили по железнодорожной станции в Ковеле. Повреждены локомотив и грузовой вагон.
Также Зеленский сообщал, что в Беларуси Россия разместила оборудование для атак по Украине на жилых домах. По его словам, это оборудование используется для наведения дронов-камикадзе типа "Шахед" на цели в Украине.