Сколько российских военных сейчас тренируется в Беларуси: ответ пограничников
На полигонах Беларуси сейчас проходят подготовку более четырех тысяч российских военных. Ударной группировки на границе с Украиной пока не фиксируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", - рассказал Демченко.
По его словам, после подготовки солдат их отправляют обратно в Россию. При этом в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.
"К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины", - отметил Демченко.
Спикер добавил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границы не только с Россией, но и с Беларусью.
Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.
Также мы писали, что диктатор Александр Лукашенко полетит к своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, 5 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.