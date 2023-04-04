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Сколько российских военных сейчас тренируется в Беларуси: ответ пограничников

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Вторник 04 апреля 2023 17:53
Сколько российских военных сейчас тренируется в Беларуси: ответ пограничников Иллюстративное фото: стало известно, сколько военных РФ сейчас тренируются в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На полигонах Беларуси сейчас проходят подготовку более четырех тысяч российских военных. Ударной группировки на границе с Украиной пока не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", - рассказал Демченко.

По его словам, после подготовки солдат их отправляют обратно в Россию. При этом в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.

"К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины", - отметил Демченко.

Спикер добавил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границы не только с Россией, но и с Беларусью.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.

Также мы писали, что диктатор Александр Лукашенко полетит к своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, 5 апреля.

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