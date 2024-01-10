Беларусь похвасталась отправкой украинских детей из оккупации на "учения" с МЧС

Белорусские власти отправили незаконно вывезенных из Украины детей в центр безопасности МЧС. Это произошло на зимних каникулах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В ведомстве РБ написали о том, что 35 детей из временно оккупированной Россией части Донбасса вывезли в Могилевскую область на зимние каникулы.

Там их пытались "научить основам безопасности жизнедеятельности" в Могилевском областном центре безопасности МЧС.

Как сказано в пропагандистском сюжете, который обнародовало ведомство, о детях "заботились" сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Депортация украинских детей в Беларусь

Напомним, украинских детей из временно оккупированных территорий уже неоднократно депортировали как в Россию, так и в Беларусь.

Как отмечал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко лично встречал детей, которых недавно незаконно вывезли из Украины.