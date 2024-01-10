Білорусь похвалилася відправкою українських дітей з окупації на "навчання" з МНС
Білоруська влада відправила незаконно вивезених з України дітей до центру безпеки МНС. Це сталося на зимових канікулах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі.
У відомстві РБ написали про те, що 35 дітей з тимчасово окупованої Росією частини Донбасу вивезли до Могильовської області на зимові канікули.
Там їх намагалися "навчити засадам безпеки життєдіяльності" у Могильовському обласному центрі безпеки МНС.
Як сказано у пропагандистському сюжеті, який оприлюднило відомство, про дітей "дбали" співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Депортація українських дітей до Білорусі
Нагадаємо, українських дітей з тимчасово окупованих територій уже неодноразово депортували як до Росії, так і до Білорусі.
Як зазначав український омбудсмен Дмитро Лубінець, Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.
При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких нещодавно незаконно вивезли з України.
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