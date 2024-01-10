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Білорусь похвалилася відправкою українських дітей з окупації на "навчання" з МНС

Могильов, Середа 10 січня 2024 19:22
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Білорусь похвалилася відправкою українських дітей з окупації на "навчання" з МНС Ілюстративне фото: Білорусь похвалилася відправкою українських дітей з окупації на "навчання" з МНС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруська влада відправила незаконно вивезених з України дітей до центру безпеки МНС. Це сталося на зимових канікулах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі.

У відомстві РБ написали про те, що 35 дітей з тимчасово окупованої Росією частини Донбасу вивезли до Могильовської області на зимові канікули.

Там їх намагалися "навчити засадам безпеки життєдіяльності" у Могильовському обласному центрі безпеки МНС.

Як сказано у пропагандистському сюжеті, який оприлюднило відомство, про дітей "дбали" співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Депортація українських дітей до Білорусі

Нагадаємо, українських дітей з тимчасово окупованих територій уже неодноразово депортували як до Росії, так і до Білорусі.

Як зазначав український омбудсмен Дмитро Лубінець, Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей з тимчасово окупованих територій України.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких нещодавно незаконно вивезли з України.

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Донбас Білорусь діти Війна Росії проти України
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