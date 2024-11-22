Беларусь может быть причастна к разработке "Кедра", которым РФ атаковала Днепр, - "Гаюн"

Беларусь может быть причастна к разработке российского ракетного комплекса "Кедр". Им Россия атаковала Днепр 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что к разработке комплекса привлекли несколько российских предприятий, в том числе федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Как отмечает мониторинговая группа, это российское предприятие является одним из главных получателей продукции "Минского завода колесных тягачей".

По данным СМИ, за девять месяцев 2024 года белорусский завод направил оборонным предприятиям России 200 вагонов с колесной техникой и комплектующими. "Беларускі Гаюн" отмечает, что Беларусь поставляла в первую очередь шасси для разной техники.

Что касается волгоградского "Титан-Баррикады", то белорусский завод отправил 36 вагонов с техникой и комплектующими.

"Таким образом, есть весомые основания полагать, что шасси беларусского МЗКТ вполне могло быть использовано при разработке ракетного комплекса "Кедр"", - отмечают аналитики.