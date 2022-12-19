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В Беларусь летит самолет России с узлом спецсвязи

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Понедельник 19 декабря 2022 18:31
В Беларусь летит самолет России с узлом спецсвязи Иллюстративное фото: в Беларусь летит самолет России с узлом спецсвязи (russianplanes.net)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 19 декабря, вечером в Беларусь направляется правительственный самолет России Ту-214СУС. Он оборудован узлом спецсвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МотолькоПомоги" в Telegram.

По информации мониторинговой группы, самолет Ту-214СУС с регистрационным номером RA-64524, который оборудован узлом спецсвязи, заходит в аэропорт "Минск".

В Беларусь летит самолет России с узлом спецсвязиФото: рейс российского самолета (t.me/motolkohelp)

"Это самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета", - сказано в сообщении “МотолькоПомоги”.

Отметим, что самолет предназначен для перевозки первых лиц государства, а также для правительственных делегаций.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 19 декабря, в Минск прилетел российский диктатор Владимир Путин для встречи с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

Более детально о их встрече можете узнать в материале РБК-Украина.

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