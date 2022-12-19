У Білорусь летить літак Росії з вузлом спецзв'язку

У понеділок, 19 грудня, увечері до Білорусі прямує урядовий літак Росії Ту-214СУС. Він обладнаний вузлом спецзв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "МотолькоПомоги" у Telegram.

За інформацією моніторингової групи, літак Ту-214СУС із реєстраційним номером RA-64524, який обладнаний вузлом спецзв'язку, заходить до аеропорту "Мінськ". Фото: рейс російського літака (t.me/motolkohelp) "Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту", - сказано у повідомленні "МотолькоПомоги". Зазначимо, що літак призначений для перевезення перших осіб держави, а також урядових делегацій.